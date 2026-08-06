Rulle hård

Hårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbytessystem.

Egenskaper och fördelar
Randfri rengöring nära kanten
  • Borst vid sidan som dämpningsskydd och för rengöring nära kanten.
  • Randfria rengöringsresultat tack vare diagonal borst mitt i borsten.
Intuitiv färgkodning
  • Färgkodning underlättar valet av lämpligt borsttillbehör.
Snabbytesmekanism
  • Snabbt borstbyte för enkel anpassning till rengöringsuppgiften.
Specifikationer

Tekniska data

Inloppstemperatur (°C) 40
Färg Grön
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,6
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Användningsområden
  • För rengöring av uteplatser med sten- eller träytor
  • För rengöring av betong-, tegel-, tenn- eller stålfasadytor