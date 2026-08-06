Rulle medel

Mellanhårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbytessystem.

Egenskaper och fördelar
Randfri rengöring nära kanten
  • Borst vid sidan som dämpningsskydd och för rengöring nära kanten.
  • Randfria rengöringsresultat tack vare diagonal borst mitt i borsten.
Intuitiv färgkodning
  • Färgkodning underlättar valet av lämpligt borsttillbehör.
Snabbytesmekanism
  • Snabbt borstbyte för enkel anpassning till rengöringsuppgiften.
Specifikationer

Tekniska data

Inloppstemperatur (°C) 40
Färg Röd
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,7
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Användningsområden
  • För rengöring av fasader med natursten, gips eller träytor
  • Rengöring av rulljalusier och persienner
  • För rengöring av tyger och membranfolier