Rundborstsats (4 delar)

Rundborstsats i fyra olika färger för olika typer av användning.

Praktiskt rundborstset i fyra olika färger för olika användningsområden. Borstarna finns i olika färger för olika typer av användning. Olikfärgade borstar kan användas i badrum, kök osv. Flexibla ångborstar är idealiska för användning i hela hemmet. Borstar kan användas med: SV 1902 och SV 1802.

Egenskaper och fördelar
4 olika färger
  • Hygieniskt arbete inom olika användningsområden (sanitetsutrymmen, kök, inredning osv.)
Högkvalitativt material av borsten
  • Enkel borttagning av grovsmuts
  • Inget snabbt slitage på borst, lång livslängd
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1
Mått (L × B × H) (mm) 30 x 30 x 40
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Beslag
  • Rengör avlopp
  • Diskbänk/handfat
  • Toalett
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Arbetsytor i köket