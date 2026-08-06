Rundborstsats (4 delar)
Rundborstsats i fyra olika färger för olika typer av användning.
Praktiskt rundborstset i fyra olika färger för olika användningsområden. Borstarna finns i olika färger för olika typer av användning. Olikfärgade borstar kan användas i badrum, kök osv. Flexibla ångborstar är idealiska för användning i hela hemmet. Borstar kan användas med: SV 1902 och SV 1802.
Egenskaper och fördelar
4 olika färger
- Hygieniskt arbete inom olika användningsområden (sanitetsutrymmen, kök, inredning osv.)
Högkvalitativt material av borsten
- Enkel borttagning av grovsmuts
- Inget snabbt slitage på borst, lång livslängd
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|30 x 30 x 40
Användningsområden
- Beslag
- Rengör avlopp
- Diskbänk/handfat
- Toalett
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Arbetsytor i köket