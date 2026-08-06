Sats med golvdukar 5 st

5 golvdukar för brett golvmunstycke, i bomull. Luddfria, absorberande och slitstarka.

5 golvdukar för brett golvmunstycke, i bomull. Luddfria, absorberande och slitstarka.

Egenskaper och fördelar
Dukar till golvmunstycke tillverkat i högkvalitativ bomull
  • Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
  • Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
  • Kan tvättas i maskin 60°C
Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Vikt (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 6,1
Mått (L × B × H) (mm) 480 x 270 x 5
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Användningsområden
  • Hårda golv