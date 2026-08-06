Sats med golvdukar 5 st
5 golvdukar för brett golvmunstycke, i bomull. Luddfria, absorberande och slitstarka.
5 golvdukar för brett golvmunstycke, i bomull. Luddfria, absorberande och slitstarka.
Egenskaper och fördelar
Dukar till golvmunstycke tillverkat i högkvalitativ bomull
- Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
- Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
- Kan tvättas i maskin 60°C
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|480 x 270 x 5
Videos
Användningsområden
- Hårda golv