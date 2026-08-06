Servokontroll, 1100 l/h -

Servostyrning av tryck och vattenflöde 1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med EASY!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4710.

Servostyrning av tryck och vattenflöde 1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med EASY!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4710.

Specifikationer

Tekniska data

Flödeshastighet (l/h) 1100
Anslutningsgänga EASY!Lock
Färg Gul
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
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