Servokontroll, 750 l/h - 1100 l/h
Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med EASY!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.
Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med EASY!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|750 - 1100
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Färg
|Gul
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3