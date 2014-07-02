Servokontroll, 750 l/h - 1100 l/h
En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22, och passar för 750-1100 l/h
En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22 så den är ej kompatibel med EASY!Lock spolrör utan då krävs adapter emellan. Denna passar för 750-1100 l/h
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|750 - 1100
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Färg
|Gul
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3