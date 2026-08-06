Servokontroll, < 750 l/h

Servostyrning av tryck och vattenflöde 0-750l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med EASY!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-5260.

Servostyrning av tryck och vattenflöde 0-750l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med EASY!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 så heter motsvarande artikel 4775-5260.

Specifikationer

Tekniska data

Flödeshastighet (l/h) 750
Anslutningsgänga EASY!Lock
Färg Gul
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
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