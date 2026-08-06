Servokontroll, < 750 l/h
Servostyrning av tryck och vattenflöde 0-750l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med EASY!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-5260.
Servostyrning av tryck och vattenflöde 0-750l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med EASY!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 så heter motsvarande artikel 4775-5260.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|750
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Färg
|Gul
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3