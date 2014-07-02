Servokontroll, < 750 l/h

En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22, och passar för < 750 l/h

En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22 så den är ej kompatibel med EASY!Lock spolrör utan då krävs adapter emellan. Denna passar för < 750 l/h

Specifikationer

Tekniska data

Flödeshastighet (l/h) 750
Anslutningsgänga M22 x 1,5
Färg Gul
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
Kompatibla maskiner
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