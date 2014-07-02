Servokontroll, < 750 l/h
En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22, och passar för < 750 l/h
En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22 så den är ej kompatibel med EASY!Lock spolrör utan då krävs adapter emellan. Denna passar för < 750 l/h
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|750
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Färg
|Gul
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6