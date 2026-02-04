Side broom
Två sidoborstar för sopmaskiner med speciell borstkonfiguration för våta förhållanden. Passar sopmaskinerna S 500 till S 650.
Sidoborstar som består av standardborst och borst som är tre gånger så hårda. Perfekta för lossning och uppsopning av vått avfall. Dessa sidoborstar rekommenderas t.ex. för uppsopning av regnvåta löv som har fastnat på marken. Sidoborstarna passar sopmaskinerna S 500 till S 650.
Egenskaper och fördelar
Speciell borstsammansättning som består av en blandning av standardborst och borst som är tre gånger så hårda
- Högre effektivitet för lossning och uppsopning av vått avfall.
- Sopar även upp fint avfall på ett tillförlitligt sätt.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Grå
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|252 x 252 x 51
Användningsområden
- Gång- och cykelbanor
- Våt smuts