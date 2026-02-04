Sidoborstar för vått avfall
Två sidoborstar för sopmaskiner med speciell borstkonfiguration för vått avfall. Passar de manuella sopmaskinerna S4 till S4 Twin.
Sidoborstar som består av standardborst och borst som är tre gånger så hårda. Perfekta för lossning och uppsopning av vått avfall. Dessa sidoborstar rekommenderas t.ex. för uppsopning av regnvåta löv som har fastnat på marken. Sidoborstarna passar de manuella sopmaskinerna S4 till S4 Twin.
Egenskaper och fördelar
Speciell borstsammansättning som består av en blandning av standardborst och borst som är tre gånger så hårda
- Högre effektivitet för lossning och uppsopning av vått avfall.
- Sopar även upp fint avfall på ett tillförlitligt sätt.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|250 x 250 x 50
Användningsområden
- Gång- och cykelbanor
- Våt smuts