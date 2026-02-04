Sidoborstar som består av standardborst och borst som är tre gånger så hårda. Perfekta för lossning och uppsopning av vått avfall. Dessa sidoborstar rekommenderas t.ex. för uppsopning av regnvåta löv som har fastnat på marken. Sidoborstarna passar de manuella sopmaskinerna S4 till S4 Twin.