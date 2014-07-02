Skarvmuff

Kärcher Påbyggnadssats Y-kopplingssats

Påbyggnadssats Y-kopplingssats

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Kärcher Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

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Kärcher Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

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Kärcher Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

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Kärcher Adapter (rör -> munstycke)

Adapter (rör -> munstycke)

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Kärcher Reducering

Reducering

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Kärcher Sats reducerings-/förstorningsmuffar

Sats reducerings-/förstorningsmuffar

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