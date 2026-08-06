Satsen med känsliga golvrengöringsdukar innehåller två dukar av mycket mjuka fibrer som överför mindre fukt och värme till golvet. Detta innebär att även känsliga, förseglade golv kan ångrengöras på ett mycket skonsamt sätt. Tack vare kardborresystemet kan dukarna enkelt och snabbt fästas på ångtvättens EasyFix-golvmunstycke: tryck bara fast golvrengöringsduken på EasyFix-golvmunstycket, så är du klar. Under arbetet förblir duken säkert på plats – även hörn och kanter kan enkelt rengöras. Efter arbetet kan den använda duken tas bort från EasyFix-golvmunstycket utan att du behöver komma i kontakt med smutsen: för att göra detta trampar du bara på dukens fotflik och drar munstycket uppåt och bort från den.