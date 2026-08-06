Skonsamma golvrengöringsdukar till EasyFix
Satsen Sensitive EasyFix med golvrengöringsdukar inkluderar två högkvalitativa, mjuka golvrengöringsdukar som är perfekta för skonsam rengöring av känsliga, förseglade golv.
Satsen med känsliga golvrengöringsdukar innehåller två dukar av mycket mjuka fibrer som överför mindre fukt och värme till golvet. Detta innebär att även känsliga, förseglade golv kan ångrengöras på ett mycket skonsamt sätt. Tack vare kardborresystemet kan dukarna enkelt och snabbt fästas på ångtvättens EasyFix-golvmunstycke: tryck bara fast golvrengöringsduken på EasyFix-golvmunstycket, så är du klar. Under arbetet förblir duken säkert på plats – även hörn och kanter kan enkelt rengöras. Efter arbetet kan den använda duken tas bort från EasyFix-golvmunstycket utan att du behöver komma i kontakt med smutsen: för att göra detta trampar du bara på dukens fotflik och drar munstycket uppåt och bort från den.
Egenskaper och fördelar
För särskilt skonsam rengöringDe mycket mjuka och fina fibrerna säkerställer särskilt skonsam borttagning av smuts, i kombination med hög smutsupptagning för grundliga rengöringsresultat på alla förseglade hårda ytor.
Praktiskt system med kardborrebandGolvrengöringsduk som lätt ansluts till golvmunstycket genom att trycka på det. Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Rem nedtill på golvrengöringsdukenDu behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt. Användningsområde (t.ex. för separation av kök och badrum) kan anges i ett fält på fotfliken.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- Hårda golv
- Kakel