Optimal rengöring: De skonsamma rengöringsdukarna rengör mycket försiktigt och luddfritt tack vare sina fina fibrer. Rengöringsduken kan enkelt fästas på den vibrerande batteridrivna MultiCleanern med hjälp av kardborrefästet. Perfekt för repkänsliga ytor som köksfronter, trä och skärmar.