Skonsamma rengöringsdukar till MultiCleaner
Den skonsamma rengöringsduken är mycket skonsam och perfekt för lätt smuts på känsliga ytor. Kan enkelt fästas på den vibrerande batteridrivna MultiCleanern med hjälp av kardeborrefästet.
Optimal rengöring: De skonsamma rengöringsdukarna rengör mycket försiktigt och luddfritt tack vare sina fina fibrer. Rengöringsduken kan enkelt fästas på den vibrerande batteridrivna MultiCleanern med hjälp av kardborrefästet. Perfekt för repkänsliga ytor som köksfronter, trä och skärmar.
Egenskaper och fördelar
Kardborrefäste
- Enkel fastsättning och demontering.
Tvättbart
- Kan tvättas i 60 ° C, återanväningsbar.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|261 x 106 x 6
Användningsområden
- Ömtåliga ytor