Skorengöringsmunstycke SE 3-18 Compact
Snabb och droppfri skorengöring: Skorengöringsmunstycket är det perfekta tillbehöret för grundlig rengöring av skor och sneakers. Passar till textiltvättarna SE 3-18 Compact.
Med utbytbara borstkronor kan både sulan och ovandelen rengöras snabbt och noggrant. Den mjuka borsten möjliggör effektiv och skonsam rengöring, även av känsligare material. Tack vare automatisk vattenuppsugning under rengöringen torkar skorna på nolltid. Skorengöringsmunstycket har dessutom systemrengöringsfunktion som förhindrar att tillbehören blir smutsiga under användning. Skorengöringsmunstycket är därmed det perfekta och pålitliga tillbehöret till textiltvätten SE 3-18 Compact och för alla skorengöringsuppgifter.
Egenskaper och fördelar
Innovativ Kärcher-teknik för optimala rengöringsresultatUtbytbar borstkrans för grundlig rengöring av sulor och ovansidan av skor. Droppfri applicering eftersom vattnet automatiskt sugs upp under rengöringsprocessen. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor.
Enkel och smidig manövreringSystemrengöringsfunktionen förhindrar att tillbehör blir smutsiga under rengöringen. Händerna förblir rena och tillbehören kan förvaras direkt efter användning. Intuitiv drift.
Mjuka borstSmuts från skor tas bort grundligt men skonsamt. Lämnar inga spår efter sig vid rengöring av känsliga material.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|115 x 59 x 42
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Användningsområden
- Skor/vandringsskor