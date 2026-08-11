Skorengöringsmunstycke SE 3-18 Compact

Snabb och droppfri skorengöring: Skorengöringsmunstycket är det perfekta tillbehöret för grundlig rengöring av skor och sneakers. Passar till textiltvättarna SE 3-18 Compact.

Med utbytbara borstkronor kan både sulan och ovandelen rengöras snabbt och noggrant. Den mjuka borsten möjliggör effektiv och skonsam rengöring, även av känsligare material. Tack vare automatisk vattenuppsugning under rengöringen torkar skorna på nolltid. Skorengöringsmunstycket har dessutom systemrengöringsfunktion som förhindrar att tillbehören blir smutsiga under användning. Skorengöringsmunstycket är därmed det perfekta och pålitliga tillbehöret till textiltvätten SE 3-18 Compact och för alla skorengöringsuppgifter.

Egenskaper och fördelar
Skorengöringsmunstycke SE 3-18 Compact: Innovativ Kärcher-teknik för optimala rengöringsresultat
Innovativ Kärcher-teknik för optimala rengöringsresultat
Utbytbar borstkrans för grundlig rengöring av sulor och ovansidan av skor. Droppfri applicering eftersom vattnet automatiskt sugs upp under rengöringsprocessen. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor.
Skorengöringsmunstycke SE 3-18 Compact: Enkel och smidig manövrering
Enkel och smidig manövrering
Systemrengöringsfunktionen förhindrar att tillbehör blir smutsiga under rengöringen. Händerna förblir rena och tillbehören kan förvaras direkt efter användning. Intuitiv drift.
Skorengöringsmunstycke SE 3-18 Compact: Mjuka borst
Mjuka borst
Smuts från skor tas bort grundligt men skonsamt. Lämnar inga spår efter sig vid rengöring av känsliga material.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 115 x 59 x 42
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Användningsområden
  • Skor/vandringsskor