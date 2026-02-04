Med utbytbara borstkronor kan både sulan och ovandelen rengöras snabbt och noggrant. Den mjuka borsten möjliggör effektiv och skonsam rengöring, även av känsligare material. Tack vare automatisk vattenuppsugning under rengöringen torkar skorna på nolltid. Skorengöringsmunstycket har dessutom systemrengöringsfunktion som förhindrar att tillbehören blir smutsiga under användning. Skorengöringsmunstycket är därmed det perfekta och pålitliga tillbehöret till textiltvättarna SE 3 Compact, SE 4, SE 5 och SE 6 och för alla skorengöringsuppgifter.