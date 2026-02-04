Skorengöringsmunstycke SE 3, SE 4, SE 5, SE 6
Snabb och droppfri skorengöring: Skorengöringsmunstycket är det perfekta tillbehöret för grundlig rengöring av skor och sneakers. Passar till textiltvättarna SE 3 Compact, 4, 5 och 6.
Med utbytbara borstkronor kan både sulan och ovandelen rengöras snabbt och noggrant. Den mjuka borsten möjliggör effektiv och skonsam rengöring, även av känsligare material. Tack vare automatisk vattenuppsugning under rengöringen torkar skorna på nolltid. Skorengöringsmunstycket har dessutom systemrengöringsfunktion som förhindrar att tillbehören blir smutsiga under användning. Skorengöringsmunstycket är därmed det perfekta och pålitliga tillbehöret till textiltvättarna SE 3 Compact, SE 4, SE 5 och SE 6 och för alla skorengöringsuppgifter.
Egenskaper och fördelar
Innovativ Kärcher-teknik för optimala rengöringsresultat
Enkel och smidig manövrering
Mjuka borst
Passar till textiltvättarna SE 3 Compact, SE 4, SE 5 och SE 6.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|124 x 65 x 44
Användningsområden
- Skor/vandringsskor