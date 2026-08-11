Rengöringsduken är särskilt lämplig för att tackla envis smuts på robusta ytor tack vare sina högkvalitativa slipfibrer. Detta inkluderar reptåliga ytor som spis, ugn, grillplattor, fönster och plattor. Duken kan enkelt fästas på den vibrerande batteridrivna MultiCleanern med hjälp av kardborrefästet. Rengöringsduken är slitstark och tvättbar. Använd ej på känsliga ytor.