Skrubbande rengöringsdukar till MultiCleaner
Enkel, snabb och effektiv: Den skrubbande rengöringsduken kan enkelt fästas på den vibrerande batteridrivna MultiCleanern med hjälp av kardeborrefästet och tar bort envis smuts på robusta ytor.
Rengöringsduken är särskilt lämplig för att tackla envis smuts på robusta ytor tack vare sina högkvalitativa slipfibrer. Detta inkluderar reptåliga ytor som spis, ugn, grillplattor, fönster och plattor. Duken kan enkelt fästas på den vibrerande batteridrivna MultiCleanern med hjälp av kardborrefästet. Rengöringsduken är slitstark och tvättbar. Använd ej på känsliga ytor.
Egenskaper och fördelar
Kardborrefäste
- Enkel fastsättning och demontering.
Tvättbart
- Kan tvättas i 60 ° C, återanväningsbar.
Slipande fibrer
- Löser upp smuts snabbt.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|261 x 106 x 8
Användningsområden
- Reptåliga ytor
- Fönster och glasytor
- Arbetsytor i köket
- Duschkabin/badkar