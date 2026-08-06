Utrustad med en huvudkropp tillverkad av robust och hållbar Ecobrass för högtrycksrengöring ävenmed aggressiva rengöringsmedel: Vårt skummunstycke Advanced 1 imponerar med hög kvalité. Det finns en ergonomisk och stabil behållare för rengöringsmedel med ytterligare greppalternativ vid halsen och en stor fyllningsöppning. Sprutvinkeln kan justeras flexibelt, den exakta doseringen av rengöringsmedlet sker i 3 steg. En integrerad spärr förhindrar effektivt oavsiktlig justering av rengöringsmedelsdoseringen. Skummunstycket är lämpligt för Kärcher högtryckstvättar utan servo control och har en flödeshastighet på 400 till 600 l/timme.