Enkel hantering, mycket bra skumkvalitet och tack vare en huvudkropp av Ecobrass mycket motståndskraftig mot aggressiva rengöringsmedel: Vår robusta och mycket högkvalitativa skumlans Advanced 3 för högtryckstvättar från Kärcher med servo control och flödeshastighet på 900 till 2500 l/timme. Skummunstycket har en ergonomisk och särskilt stabil behållare för rengöringsmedel med stor påfyllningsöppning och en extra greppmöjlighet vid halsen. Tack vare den precisa, 3-stegs doseringsmöjligheten via en integrerad spärr, är oavsiktlig justering av rengöringsmedelsdoseringen i stort sett utesluten. Beroende på applikationen kan sprutvinkeln justeras flexibelt.