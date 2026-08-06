Skumlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Särskilt utformad för användning med aggressiva rengöringsmedel: Den högkvalitativa skumlansen Advanced 3 med justerbar sprutvinkel och Ecobrass för högtryckstvättar från Kärcher.
Enkel hantering, mycket bra skumkvalitet och tack vare en huvudkropp av Ecobrass mycket motståndskraftig mot aggressiva rengöringsmedel: Vår robusta och mycket högkvalitativa skumlans Advanced 3 för högtryckstvättar från Kärcher med servo control och flödeshastighet på 900 till 2500 l/timme. Skummunstycket har en ergonomisk och särskilt stabil behållare för rengöringsmedel med stor påfyllningsöppning och en extra greppmöjlighet vid halsen. Tack vare den precisa, 3-stegs doseringsmöjligheten via en integrerad spärr, är oavsiktlig justering av rengöringsmedelsdoseringen i stort sett utesluten. Beroende på applikationen kan sprutvinkeln justeras flexibelt.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|900 - 2500
|Munstycksstorlek ( )
|38
|Max. tryck (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankkapacitet (l)
|1
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8