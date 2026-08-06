Skumlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Särskilt utformad för användning med aggressiva rengöringsmedel: Den högkvalitativa skumlansen Advanced 3 med justerbar sprutvinkel och Ecobrass för högtryckstvättar från Kärcher.

Enkel hantering, mycket bra skumkvalitet och tack vare en huvudkropp av Ecobrass mycket motståndskraftig mot aggressiva rengöringsmedel: Vår robusta och mycket högkvalitativa skumlans Advanced 3 för högtryckstvättar från Kärcher med servo control och flödeshastighet på 900 till 2500 l/timme. Skummunstycket har en ergonomisk och särskilt stabil behållare för rengöringsmedel med stor påfyllningsöppning och en extra greppmöjlighet vid halsen. Tack vare den precisa, 3-stegs doseringsmöjligheten via en integrerad spärr, är oavsiktlig justering av rengöringsmedelsdoseringen i stort sett utesluten. Beroende på applikationen kan sprutvinkeln justeras flexibelt.

Specifikationer

Tekniska data

Flödeshastighet (l/h) 900 - 2500
Munstycksstorlek ( ) 38
Max. tryck (bar) 300
Dosering (%) 1 - 2 - 4
Tankkapacitet (l) 1
Temperatur (°C) Max. 60
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,8
Videos
Tillbehör