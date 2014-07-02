Skummunstycke, 1200 l/h -

1-liters rengöringsmedelstank med kort spolrör. Steglös dosering och justerbar strålvinkel. M 22x1,5 gänga för anslutning emot spolhandtaget.Ej direkt kompatibel med EASY!Lock. Passar maskiner med servo-presspump. Ej till enfas-maskiner.