Skummunstycke, 1200 l/h -
1-liters rengöringsmedelstank med kort spolrör. Steglös dosering och justerbar strålvinkel. M 22x1,5 gänga för anslutning emot spolhandtaget.Ej direkt kompatibel med EASY!Lock. Passar maskiner med servo-presspump. Ej till enfas-maskiner.
1-liters rengöringsmedelstank med kort spolrör. Steglös dosering och justerbar strålvinkel. M 22x1,5 gänga för anslutning emot spolhandtaget.Ej direkt kompatibel med EASY!Lock. Passar maskiner med servo-presspump. Ej till enfas-maskiner.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 1200
|Max. tryck (bar)
|180
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,7