Skummunstycke, 1200 l/h -

1-liters rengöringsmedelstank med kort spolrör. Steglös dosering och justerbar strålvinkel. M 22x1,5 gänga för anslutning emot spolhandtaget.Ej direkt kompatibel med EASY!Lock. Passar maskiner med servo-presspump. Ej till enfas-maskiner.

1-liters rengöringsmedelstank med kort spolrör. Steglös dosering och justerbar strålvinkel. M 22x1,5 gänga för anslutning emot spolhandtaget.Ej direkt kompatibel med EASY!Lock. Passar maskiner med servo-presspump. Ej till enfas-maskiner.

Specifikationer

Tekniska data

Flödeshastighet (l/h) Max. 1200
Max. tryck (bar) 180
Temperatur (°C) Max. 60
Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,7
Tillbehör