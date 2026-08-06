Skummunstycket är konstruerad för högtryckstvättar som har en vattenkapacitet på 700 till 800 liter per timme och inte har Servo Control-funktion. Samtidigt minskar rengöringsmedelets förbrukning med ungefär hälften när du använder vår RM 838 VehiclePro skumrengörare. En integrerad platta gör det möjligt att justera doseringen exakt, tre steg och eliminerar risken för oavsiktlig justering. Dessutom är den stabila, robusta och ergonomiska rengöringsmedelsbehållaren också mycket lätt att fylla tack vare den stora öppningen och kan snabbt bytas ut.