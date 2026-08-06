Vårt nya skummunstycke Basic 3 har utvecklats för Kärcher högtryckstvättar med Servo Control-funktion och flöden på 900 till 2 500 liter vatten per timme. Detta munstycke har exceptionella egenskaper som verkligen imponerar. Om du t.ex. använder det tillsammans med vår skumrengörare RM 838 VehiclePro sänker det förbrukningen av rengöringsmedel med upp till 50 % samtidigt som det skapar skum med enastående kvalitet. Den robusta stommen av mässing och andra kvalitetsmaterial garanterar lång livslängd och den smarta doseringsmetoden i tre steg via en inbyggd skiva ger effektivt skydd mot oavsiktlig justering. Även rengöringsmedelsbehållaren har speciella egenskaper: den stabila och ergonomiska formen gör det även möjligt att hålla skummunstycket i halsen, den stora öppningen underlättar påfyllning och skruvkopplingen med flera startgängor möjliggör snabba byten.