För exceptionellt rena resultat: skummunstycket möjliggör tillsättning av rengöringsmedel vid användning av den portabla utomhustvätten OC 3 och säkerställer en grundligare, effektivare och skonsammare rengöring med bättre fördelning av rengöringsmedlet. Den producerar ett kraftfullt skum som fäster bra på ytor och tränger in i svåråtkomliga utrymmen – perfekt för grundlig rengöring av cyklar, trädgårdsmöbler osv. Skummunstycket monteras direkt på spolhandtaget. Rengöringsmedlet kan helt enkelt hällas in i skummunstycket. Munstycket är kompatibelt med alla portabla OC 3-utomhustvättar.