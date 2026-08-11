Skummunstycke OC 3
Praktiskt skummunstycke för dosering av Home & Garden-rengöringsmedel för extra grundlig rengöring. Monteras direkt på lågtryckstvättens spolhandtag.
För exceptionellt rena resultat: skummunstycket möjliggör tillsättning av rengöringsmedel vid användning av den portabla utomhustvätten OC 3 och säkerställer en grundligare, effektivare och skonsammare rengöring med bättre fördelning av rengöringsmedlet. Den producerar ett kraftfullt skum som fäster bra på ytor och tränger in i svåråtkomliga utrymmen – perfekt för grundlig rengöring av cyklar, trädgårdsmöbler osv. Skummunstycket monteras direkt på spolhandtaget. Rengöringsmedlet kan helt enkelt hällas in i skummunstycket. Munstycket är kompatibelt med alla portabla OC 3-utomhustvättar.
Egenskaper och fördelar
Kraftfullt skumEnkel och grundlig rengöring av olika ytor (t.ex. cyklar, trädgårdsmöbler).
Reglerbar spolvinkelMöjliggör bekvämt vertikalt och horisontellt arbete.
Enkel växling mellan olika rengöringsmedelRengöring utan ansträngning med passande rengöringsmedel från Kärcher. Enkel att använda
Transparent behållare för rengöringsmedel
- Fyllnadsnivån är synlig hela tiden.
Behållare som rymmer 0,35 liter
- För längre rengöringsfaser utan påfyllning.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|165 x 61 x 105
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Cyklar
- Motorcyklar och skotrar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler