Skummunstycke OC 3

Praktiskt skummunstycke för dosering av Home & Garden-rengöringsmedel för extra grundlig rengöring. Monteras direkt på lågtryckstvättens spolhandtag.

För exceptionellt rena resultat: skummunstycket möjliggör tillsättning av rengöringsmedel vid användning av den portabla utomhustvätten OC 3 och säkerställer en grundligare, effektivare och skonsammare rengöring med bättre fördelning av rengöringsmedlet. Den producerar ett kraftfullt skum som fäster bra på ytor och tränger in i svåråtkomliga utrymmen – perfekt för grundlig rengöring av cyklar, trädgårdsmöbler osv. Skummunstycket monteras direkt på spolhandtaget. Rengöringsmedlet kan helt enkelt hällas in i skummunstycket. Munstycket är kompatibelt med alla portabla OC 3-utomhustvättar.

Egenskaper och fördelar
Skummunstycke OC 3: Kraftfullt skum
Kraftfullt skum
Enkel och grundlig rengöring av olika ytor (t.ex. cyklar, trädgårdsmöbler).
Skummunstycke OC 3: Reglerbar spolvinkel
Reglerbar spolvinkel
Möjliggör bekvämt vertikalt och horisontellt arbete.
Skummunstycke OC 3: Enkel växling mellan olika rengöringsmedel
Enkel växling mellan olika rengöringsmedel
Rengöring utan ansträngning med passande rengöringsmedel från Kärcher. Enkel att använda
Transparent behållare för rengöringsmedel
  • Fyllnadsnivån är synlig hela tiden.
Behållare som rymmer 0,35 liter
  • För längre rengöringsfaser utan påfyllning.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 165 x 61 x 105
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
  • Cyklar
  • Motorcyklar och skotrar
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler