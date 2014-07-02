Slang för iSolar TL 7
Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.
Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.
Specifikationer
Tekniska data
|Längd på teleskoprör (m)
|8,5
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 155
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,6
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