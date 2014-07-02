Slang för iSolar TL 7

Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.

Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.

Specifikationer

Tekniska data

Längd på teleskoprör (m) 8,5
Inloppstemperatur (°C) Max. 155
Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,6
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