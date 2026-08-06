Slangupprullningssats för HDS kompaktklass, 20 m

Manuell slangvinda för att sätta direkt på maskin. Tar upp till 20 meter slang. Anslutningsslang ingår med EASY!Lock anslutning för direkt kompabilitet med EASY!Force maskin. HT-slang slang ingår ej. 11mm hane/AVS-anslutning in i vindan.

Manuell slangvinda för att sätta direkt på maskin. Tar upp till 20 meter slang. Anslutningsslang ingår med EASY!Lock anslutning för direkt kompabilitet med EASY!Force maskin. HT-slang slang ingår ej. 11mm hane/AVS-anslutning in i vindan. Ersätter art nr 2642-7560.

Specifikationer

Tekniska data

Längd (m) 20
Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,4

Följande ingår

  • Slangvinda
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Tillbehör