Slangupprullningssats för HDS kompaktklass, 20 m
Manuell slangvinda för att sätta direkt på maskin. Tar upp till 20 meter slang. Anslutningsslang ingår med EASY!Lock anslutning för direkt kompabilitet med EASY!Force maskin. HT-slang slang ingår ej. 11mm hane/AVS-anslutning in i vindan.
Manuell slangvinda för att sätta direkt på maskin. Tar upp till 20 meter slang. Anslutningsslang ingår med EASY!Lock anslutning för direkt kompabilitet med EASY!Force maskin. HT-slang slang ingår ej. 11mm hane/AVS-anslutning in i vindan. Ersätter art nr 2642-7560.
Specifikationer
Tekniska data
|Längd (m)
|20
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,4
Följande ingår
- Slangvinda