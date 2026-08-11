Den oönskade ogrästillväxten kan avlägsnas snabbt och enkelt - med ogräsborttagarna WRE 4 och WRE 18-55 från Kärcher. Tack vare en kraftfull motor, hög hastighet och nylonborstbandet, som är skonsamt mot ytor och ändå väldigt effektivt. Om ett borstband blir slitet kan det bytas ut enkelt, utan att behöva använda verktyg. Ta snabbt, enkelt och ergonomiskt bort mossa och ogräs.