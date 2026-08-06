Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock

För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590

För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
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