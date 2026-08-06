Det finns ogästvänliga hörn eller buskar som är i vägen i varje trädgård där det är svårt att komma åt med gräsklipparen. För arbeten i så smala och trånga hörn krävs en liten och flexibel men ändå kraftfull enhet: en grästrimmer från Kärcher. Grästrimmern har en tvinnad skärlinje som ständigt justeras till spolen genom automatisk matning av sladden. På så sätt har du den perfekta längden på trimmerlinjen i varje moment och snygga skärresultat garanteras. Särskilt trevligt är det att arbetet är väldigt tyst och spolen kan verktygsfritt bytas ut med några handrörelser. Och arbetet fortsätter ner till det sista grässtrået.