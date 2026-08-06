Spole LTR 18
Spole med praktiskt lock och tvinnad trimmerkabel säkerställer bra resultat på svåråtkomliga platser. Lämplig för alla Kärchers 18 V batteridrivna gräsklippare.
Det finns ogästvänliga hörn eller buskar som är i vägen i varje trädgård där det är svårt att komma åt med gräsklipparen. För arbeten i så smala och trånga hörn krävs en liten och flexibel men ändå kraftfull enhet: en grästrimmer från Kärcher. Grästrimmern har en tvinnad skärlinje som ständigt justeras till spolen genom automatisk matning av sladden. På så sätt har du den perfekta längden på trimmerlinjen i varje moment och snygga skärresultat garanteras. Särskilt trevligt är det att arbetet är väldigt tyst och spolen kan verktygsfritt bytas ut med några handrörelser. Och arbetet fortsätter ner till det sista grässtrået.
Egenskaper och fördelar
Tvinnad tråd
- Exakt, tyst och tillförlitligt – allt detta garanteras med den tvinnade tråden.
Automatisk sladdmatning
- Tråden justeras automatiskt och har därför alltid den perfekta längden.
Spolen kan bytas utan verktyg
- Spolen kan bytas utan verktyg med några få handrörelser.
Flexibel användning
- Den robusta klipptråden når enkelt de delar av trädgården som är svåra att komma åt.
Specifikationer
Tekniska data
|Trådtjocklek (mm)
|1,6
|Trådlängd per spole (m)
|3,6
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|75 x 75 x 34
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Gräsmatta
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar