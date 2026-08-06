Spole till den batteridrivna grästrimmern
Tvinnad klipptråd och automatisk trådmatning gör tråden med kåpa för den batteridrivna grästrimmern 36 V Kärcher till det perfekta arbetsverktyget för platser som är svåra att komma åt i trädgården.
Om buskar eller en vägg är i vägen när du klipper gräset, är en praktisk och kraftfull enhet ett måste: en Kärcher grästrimmer. De ogästvänliga områdena i marknivå i trädgården klipps med grästrimmern. Spolen med den tillhörande praktiska kåpan ger ett tillförlitligt och snyggt klippresultat och passar alla batteridrivna 36 V Kärcher grästrimmers. Den tvinnade tråden klipper exakt och med konsekvent resultat eftersom den hela tiden justeras på spolen med hjälp av den automatiska trådmatningen. Ett snyggt klippresultat garanteras varje gång, även när det går lite längre tid mellan gångerna trimmern används. Andra fördelar är den låga ljudnivån och att spolen enkelt kan bytas med några få handrörelser, helt utan verktyg.
Egenskaper och fördelar
Tvinnad tråd
- Exakt, tyst och tillförlitligt – allt detta garanteras med den tvinnade tråden.
Automatisk sladdmatning
- Tråden justeras automatiskt och har därför alltid den perfekta längden.
Spolen kan bytas utan verktyg
- Spolen kan bytas utan verktyg med några få handrörelser.
Praktisk kåpa
- Förutom spolen ingår även den tillhörande kåpan i leveransen.
Flexibel användning
- Den robusta klipptråden når enkelt de delar av trädgården som är svåra att komma åt.
Specifikationer
Tekniska data
|Trådtjocklek (mm)
|2
|Trådlängd per spole (m)
|3,4
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|75 x 75 x 34
Användningsområden
- Gräsmatta
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar