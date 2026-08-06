Om buskar eller en vägg är i vägen när du klipper gräset, är en praktisk och kraftfull enhet ett måste: en Kärcher grästrimmer. De ogästvänliga områdena i marknivå i trädgården klipps med grästrimmern. Spolen med den tillhörande praktiska kåpan ger ett tillförlitligt och snyggt klippresultat och passar alla batteridrivna 36 V Kärcher grästrimmers. Den tvinnade tråden klipper exakt och med konsekvent resultat eftersom den hela tiden justeras på spolen med hjälp av den automatiska trådmatningen. Ett snyggt klippresultat garanteras varje gång, även när det går lite längre tid mellan gångerna trimmern används. Andra fördelar är den låga ljudnivån och att spolen enkelt kan bytas med några få handrörelser, helt utan verktyg.