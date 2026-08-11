Robust och hållbart spolhandtag av livsmedelsgodkänt material. Perfekt för professionellt bruk, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Optimerat flöde även vid vattenflöden upp till 2500 l/h. Ersätter art nr 4775-8230. Kompatibel med HT-slangar med invändig M 22 x 1.5. Har du EasyLock slang så krävs adapter. Du kan läsa mer om EASY!Force, EasyLock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html