Spolhandtag, XXL, Adv

Ergonomiskt utformat spolhandtag. Spolhandtagets kompakta utförande gör det mycket lätt och behändigt. Försett med säkerhetsfunktion som förhindrar oavsiktlig utlösning. Det avancerade spolhandtaget har inbyggd fjärrkontroll. Matningshastighet för is och lufttryck kan ställas in direkt på spolhandtaget. Även försett med reglage för val mellan ”endast luft" eller ”luft och is".