Alla trädgårdar har hörn, en angränsande vägg eller buske som gör att det är svårt att komma åt med gräsklipparen. För sådana smala och trånga hörn krävs en liten och flexibel men samtidigt kraftfull enhet: En grästrimmer från Kärcher. Grästrimmern har en tvinnad klipptråd som hela tiden justeras på spolen med hjälp av den automatiska trådmatningen. Det gör att klipptråden har perfekt längd i varje steg och är en garanti för ett snyggt klippresultat. Om trimmertråden är sliten kan en ny spole enkelt installeras utan verktyg. Efter spolbytet är du redo fortsätta att klippa resten av gräset i gräsremsan.