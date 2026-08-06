Spolpack med 3 st spolar
Spolen (som kommer i ett 3-pack) med tvinnad klipptråd som säkerställer ett snyggt resultat på platser som är svåra att nå. Den passar till alla batteridrivna 36 V Kärcher grästrimmers.
Alla trädgårdar har hörn, en angränsande vägg eller buske som gör att det är svårt att komma åt med gräsklipparen. För sådana smala och trånga hörn krävs en liten och flexibel men samtidigt kraftfull enhet: En grästrimmer från Kärcher. Grästrimmern har en tvinnad klipptråd som hela tiden justeras på spolen med hjälp av den automatiska trådmatningen. Det gör att klipptråden har perfekt längd i varje steg och är en garanti för ett snyggt klippresultat. Om trimmertråden är sliten kan en ny spole enkelt installeras utan verktyg. Efter spolbytet är du redo fortsätta att klippa resten av gräset i gräsremsan.
Egenskaper och fördelar
Tvinnad tråd
- Exakt, tyst och tillförlitligt – allt detta garanteras med den tvinnade tråden.
Automatisk sladdmatning
- Klipptråden justeras automatiskt och har därför alltid den perfekta längden.
Spolen kan bytas utan verktyg
- Spolen kan bytas utan verktyg med några få handrörelser.
Flexibel användning
- Den robusta klipptråden når enkelt de delar av trädgården som är svåra att komma åt.
Praktiskt 3-pack
- De tre spolarna som medföljer gör att du kan fortsätta arbeta längre.
Specifikationer
Tekniska data
|Trådtjocklek (mm)
|2
|Trådlängd per spole (m)
|3,4
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|55 x 55 x 24
Användningsområden
- Gräsmatta
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar