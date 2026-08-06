Spolrör, 2050 mm, Vridbart

2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.

2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.

Specifikationer

Tekniska data

Max. arbetstryck (bar) 300
Längd (mm) 2050
Temperatur (°C) Max. 155
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikbart transporthandtag Vridbart
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,6
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