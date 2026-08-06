Spolrör, 2050 mm, Vridbart
2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.
2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. arbetstryck (bar)
|300
|Längd (mm)
|2050
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikbart transporthandtag
|Vridbart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,6
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