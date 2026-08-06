Spolrör, 250 mm, Vridbart

Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.

Spolrör i rostfritt stål. Spolrör går ej att förlänga. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke vilket gör det direkt kompatibelt med EASY!Force maskiner. Munstycke ingår ej. Välj efter vattenflöde. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck. Adapter krävs om du har gamla handtag och munstycken med M22/M18 gänga. Läs mer om nya EasyForce, EasyLock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html

Specifikationer

Tekniska data

Max. arbetstryck (bar) 300
Längd (mm) 250
Temperatur (°C) Max. 155
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikbart transporthandtag Vridbart
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
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