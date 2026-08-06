Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock

WC- och rännspolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.

WC- och rännspolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
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