Spolrör förlängare, 1000 mm

Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.

OBS! Denna förlängning passar endast till de nya Easy Force maskinerna med TR-gänga.

Specifikationer

Tekniska data

Max. arbetstryck (bar) 300
Längd (mm) 1000
Temperatur (°C) Max. 155
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
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