Det är en skön känsla att se vattnet droppa ned från den nytvättade cykeln och allt ser ut som nytt igen. Det är mindre bra om du själv blir blöt på samma gång. För att förhindra detta finns ett effektivt stänkskydd till vår enastående portabla lågtryckstvätt OC 3 och alla senare modeller som skyddar användaren och omgivningen mot en ovälkommen dusch. För att säkerställa bästa sikt under arbetet är ytan transparent. Stänkskyddet ansluts snabbt och enkelt till spolhandtaget och kan även anslutas till det befintliga flatstråle- eller precisionsmunstycket. Efter användning kan du trolla bort det flexibla stänkskyddet genom att vika ihop det i fyra steg och förvara det snyggt och prydligt i tillbehörslådan. Detta stänkskydd är inte kompatibelt med högtryckstvättarna i klass K2 till K7.