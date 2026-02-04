Stänkskydd för rotojet
Skyddar mot vattenstänk och lösgjord smuts. Monteras på rotojet 4.763-977/-228.
Stänkskyddet för rotojet skyddar mot stänk vid rengöring av trappor, hörn och kanter utomhus. Passar alla Kärchers rotojetar (utom 4.763-184).
Egenskaper och fördelar
Stänkskydd
- Stänkfri rengöring av hörn och kanter.
Kompakt design
- Skyddar mot stänk vid rengöring av hörn och kanter
Enastående prestanda
- Rengöring av okänsliga ytor
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|192 x 193 x 176
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Trappor
- Ytor runt hemmet och i trädgården