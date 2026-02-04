Stänkskydd för rotojet

Skyddar mot vattenstänk och lösgjord smuts. Monteras på rotojet 4.763-977/-228.

Stänkskyddet för rotojet skyddar mot stänk vid rengöring av trappor, hörn och kanter utomhus. Passar alla Kärchers rotojetar (utom 4.763-184).

Egenskaper och fördelar
Stänkskydd
  • Stänkfri rengöring av hörn och kanter.
Kompakt design
  • Skyddar mot stänk vid rengöring av hörn och kanter
Enastående prestanda
  • Rengöring av okänsliga ytor
Specifikationer

Tekniska data

Färg Gul
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B × H) (mm) 192 x 193 x 176
Användningsområden
  • Trappor
  • Ytor runt hemmet och i trädgården