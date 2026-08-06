Stänkskyddet är mycket enkelt att fästa direkt på den roterande borstvalsens drev. Dess genomskinliga film garanterar vid arbete konstant fri sikt över rengöringsborsten och är lätt att byta med kardborrefäste. Stänkskyddet garanterar både att användaren förblir torr under fasadrengöring och ett bättre rengöringsresultat, då vattnet rinner av fasaden och smutspartiklar sköljs bort automatiskt.