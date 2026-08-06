Stänkskydd komplett
Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.
Stänkskyddet är mycket enkelt att fästa direkt på den roterande borstvalsens drev. Dess genomskinliga film garanterar vid arbete konstant fri sikt över rengöringsborsten och är lätt att byta med kardborrefäste. Stänkskyddet garanterar både att användaren förblir torr under fasadrengöring och ett bättre rengöringsresultat, då vattnet rinner av fasaden och smutspartiklar sköljs bort automatiskt.
Specifikationer
Tekniska data
|Inloppstemperatur (°C)
|40
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
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Användningsområden
- Perfekt för fasad- och solpanelsrengöring