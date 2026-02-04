Det ergonomiska stödhandtaget gör rengöring av stora mattområden med Kärchers textiltvättar särskilt bekvämt. Golvmunstycket kan då styras mycket enkelt och exakt. Efter enkel montering på slangen möjliggör det extra handtaget ett bekvämt tvåhandsgrepp för både vänster- och högerhänta. Passar alla Kärchers textiltvättar i SE 4-, SE 5- och SE 6-serierna.