Stödhandtag
Det ergonomiska stödhandtaget är det perfekta tillbehöret för bekväm rengöring av stora mattområden med Kärchers textiltvättar.
Det ergonomiska stödhandtaget gör rengöring av stora mattområden med Kärchers textiltvättar särskilt bekvämt. Golvmunstycket kan då styras mycket enkelt och exakt. Efter enkel montering på slangen möjliggör det extra handtaget ett bekvämt tvåhandsgrepp för både vänster- och högerhänta. Passar alla Kärchers textiltvättar i SE 4-, SE 5- och SE 6-serierna.
Egenskaper och fördelar
Passar alla Kärchers textiltvättar i serierna SE 4, SE 5 och SE 6.
Ergonomiskt handtag som passar både vänster- och högerhänta.Bekväm användning tack vare dubbelhänt drift.
Höj- och sänkbart handtagHandtagets position kan justeras individuellt efter användarens höjd.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|121 x 66 x 127