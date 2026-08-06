Suglist till WV 6 (170mm)
Utbytbara suglister (170 mm) till den batteridrivna fönstertvätten WV 6.
Suglisterna (170 mm) kan snabbt och lätt bytas på fönstertvätten WV 6.
Egenskaper och fördelar
Xtra!Flex® silikonblad
- Det flexibla silikonbladet Xtra!Flex® med innovativ teknik gör rengöringen ännu smidigare – perfekt för användning ända ner till golvet och ut till kanterna.
- Den långa suglisten i silikon gör fönstertvätten ännu mer följsam och flexibel och gör det lätt att suga upp spillvattnet längst ner på fönstret.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Gul
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|170 x 30 x 24
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Spröjsade fönster
- Släta hårda ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakelplattor
- Duschkabin/badkar
- Arbetsytor i köket
- Kondens
- Solceller