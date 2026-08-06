Suglister till WV 1 (250 mm)

WV 1 nya skrapblad ger ränderfri rengöring på alla släta ytor - utan att lämna några droppar.

Nya enkelt ut skrapbladen till din WV 1 för att se till att alla släta ytor lämnas fria från ränder och vattenrester.

Egenskaper och fördelar
Mjuk list i silikon
  • Rengöring helt utan ränder
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 2
Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 250 x 5 x 45
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Släta hårda ytor
  • Fönster och glasytor
  • Speglar
  • Kakelplattor
  • Duschkabin/badkar
  • Arbetsytor i köket
  • Kondens
  • Solceller