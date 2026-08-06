Suglister till WV 1 (250 mm)
WV 1 nya skrapblad ger ränderfri rengöring på alla släta ytor - utan att lämna några droppar.
Nya enkelt ut skrapbladen till din WV 1 för att se till att alla släta ytor lämnas fria från ränder och vattenrester.
Egenskaper och fördelar
Mjuk list i silikon
- Rengöring helt utan ränder
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|250 x 5 x 45
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
- Släta hårda ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakelplattor
- Duschkabin/badkar
- Arbetsytor i köket
- Kondens
- Solceller