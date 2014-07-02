Sugmunstycke, 170 mm

Men en bredd på 170 mm, är det smala sugmunstycket perfekt för rengöring av små fönsterytor. Passar WV 2 Plus och WV 5 Plus.

Men en bredd på 170 mm, är det smala sugmunstycket perfekt för rengöring av små fönsterytor. Passar WV 2 Plus och WV 5 Plus.

Egenskaper och fördelar
Mjuk list i silikon
  • Rengöring helt utan ränder
Smal form
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 225 x 37 x 125
Användningsområden
  • Spröjsade fönster
  • Släta hårda ytor
  • Speglar
  • Kakelplattor
Tillbehör