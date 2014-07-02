Sugmunstycke, 170 mm
Men en bredd på 170 mm, är det smala sugmunstycket perfekt för rengöring av små fönsterytor. Passar WV 2 Plus och WV 5 Plus.
Men en bredd på 170 mm, är det smala sugmunstycket perfekt för rengöring av små fönsterytor. Passar WV 2 Plus och WV 5 Plus.
Egenskaper och fördelar
Mjuk list i silikon
- Rengöring helt utan ränder
Smal form
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|225 x 37 x 125
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Spröjsade fönster
- Släta hårda ytor
- Speglar
- Kakelplattor