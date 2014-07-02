Sugrör
0,5 m långt sugrör i rostfritt stål (ID 35) för våt- och torrdammsugare. Idealiskt för frekvent våtdammsugning och för dammsugning av frätande komponenter.
0,5 m långt sugrör i rostfritt stål (ID 35) för våt- och torrdammsugare. Idealiskt för frekvent våtdammsugning och för dammsugning av frätande komponenter.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Antal (Del(ar))
|1
|Material
|Rostfritt stål
|Längd (mm)
|505
|Färg
|Silver
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|505 x 37 x 37