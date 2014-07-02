Sugrör

0,5 m långt sugrör i rostfritt stål (ID 35) för våt- och torrdammsugare. Idealiskt för frekvent våtdammsugning och för dammsugning av frätande komponenter.

0,5 m långt sugrör i rostfritt stål (ID 35) för våt- och torrdammsugare. Idealiskt för frekvent våtdammsugning och för dammsugning av frätande komponenter.

Specifikationer

Tekniska data

Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Antal (Del(ar)) 1
Material Rostfritt stål
Längd (mm) 505
Färg Silver
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 505 x 37 x 37
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