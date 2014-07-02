Svängbar svirvel i rostfritt stål

Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.

Specifikationer

Tekniska data

Vikt inkl. förpackning (kg) 1,8
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