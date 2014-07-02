Svirvel för högtrycksslang max 250 bar, inv M22, utv M22
Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning har invändig M 22 i ena änden och utvändig M 22 i andra. Passar alltså ej EASY!Force maskiner.
Kärchers roterande kopplingar förhindrar vridningar och veck på högtrycksslangar för enkel användning. Har invändig M 22 i ena änden och utvändig M 22 i andra. Med greppskydd. Passar alltså ej EASY!Force maskiner. Motsvarande med EASY!Lock kopplingar heter 4111-0210
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2