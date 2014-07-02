Svirvel för högtrycksslang max 250 bar, inv M22, utv M22

Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning har invändig M 22 i ena änden och utvändig M 22 i andra. Passar alltså ej EASY!Force maskiner.

Kärchers roterande kopplingar förhindrar vridningar och veck på högtrycksslangar för enkel användning. Har invändig M 22 i ena änden och utvändig M 22 i andra. Med greppskydd. Passar alltså ej EASY!Force maskiner. Motsvarande med EASY!Lock kopplingar heter 4111-0210

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2