T-Racer-munstycke, gul, K6 - K7
Ersätter enkelt munstyckena på T-Racer T 100 och T 300. Passar Kärcher K6-K7 högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
Ersättningsmunstycke
- Snabbt och enkelt byte av munstycke
- Otroligt hållbar och högkvalitativ
Högtrycksstråle
- Tar bort envist smuts och rengör jämt
- Idealisk för rengöring av stora ytor.
Effektiv rengöring med högtryck
- Kraftfull och effektiv rengöring
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|90 x 125 x 30