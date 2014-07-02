T-Racer-munstycke, gul, K6 - K7

Ersätter enkelt munstyckena på T-Racer T 100 och T 300. Passar Kärcher K6-K7 högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
Ersättningsmunstycke
  • Snabbt och enkelt byte av munstycke
  • Otroligt hållbar och högkvalitativ
Högtrycksstråle
  • Tar bort envist smuts och rengör jämt
  • Idealisk för rengöring av stora ytor.
Effektiv rengöring med högtryck
  • Kraftfull och effektiv rengöring
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Mått (L × B × H) (mm) 90 x 125 x 30
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter