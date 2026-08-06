Torkarset RCV 3
För optimala rengöringsresultat: Högkvalitativ mikrofiberduk för våttorkning av hårda ytor med robotdammsugaren RCV 3.
Setet innehåller 3 stycken torkdukar till robotdammsugaren RCV 3. Om enheten används i avtorkningsläge säkerställer de högkvalitativa mikrofiberdukarna ett optimalt rengöringsresultat på alla hårda ytor som kakel, laminat, trägolv, PVC eller linoleum. Byt dukarna enkelt tack vare kardborrefästet.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|3
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|150 x 60 x 83
Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC