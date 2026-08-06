Torkarset RCV 3

För optimala rengöringsresultat: Högkvalitativ mikrofiberduk för våttorkning av hårda ytor med robotdammsugaren RCV 3.

Setet innehåller 3 stycken torkdukar till robotdammsugaren RCV 3. Om enheten används i avtorkningsläge säkerställer de högkvalitativa mikrofiberdukarna ett optimalt rengöringsresultat på alla hårda ytor som kakel, laminat, trägolv, PVC eller linoleum. Byt dukarna enkelt tack vare kardborrefästet.

Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 3
Färg Vit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 150 x 60 x 83
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC