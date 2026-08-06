Setet innehåller 3 stycken torkdukar till robotdammsugaren RCV 3. Om enheten används i avtorkningsläge säkerställer de högkvalitativa mikrofiberdukarna ett optimalt rengöringsresultat på alla hårda ytor som kakel, laminat, trägolv, PVC eller linoleum. Byt dukarna enkelt tack vare kardborrefästet.