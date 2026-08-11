Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Robust, hållbar och igensättningsfri. Tre funktioner innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga. Motsvarande som har EASY!Lock gänga heter 4117-0240. Storleken du behöver på munstycket avgörs av vattenflödet på maskinen. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck. 028 passar ex HDS 5/15.